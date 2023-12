MN - Verza: "Al Milan serve uno 'alla Pirlo' a centrocampo ma non c'è in circolazione"

Il Milan dopo aver vinto la seconda gara consecutiva in campionato, contro il Frosinone, si appresta a prepararsi in vista di sabato alle 18 quando sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium ma anche in vista dell'impegno di Champions League in casa del Newcastle, quattro giorni dopo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, che ha parlato del momento del Diavolo.

Le sue parole sulle mancanze dell'organico rossonero: “Non so cosa possa accadere a gennaio, perché il Milan ha già speso tanto in estate. Diciamo che, secondo me, serve un centrocampista che velocizzi il gioco, che abbia tecnica. Un Pirlo, tanto per intenderci. Purtroppo non c’è in circolazione”.