MN - Vranckx è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Gianluigi Torre

MilanNews.it

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, il centrocampista belga classe 2002 Aster Vranckx, dopo aver effettuato questa mattina visite mediche e aver ottenuto l'idoneità al Centro Ambrosiano, è arrivato in questi minuti presso Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per la prossima stagione in prestito e oltre se dovesse essere riscattato.