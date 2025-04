MN - W. Sabatini: "I fatti dicono che Tare ha lavorato benissimo alla Lazio. E sono sicuro che al Milan farebbe benissimo"

Accelerata Milan-Tare. L'ex Lazio è balzato in pole position per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri e potrebbero pertanto esserci novità a breve. Ne abbiamo parlato con uno storico dirigente come Walter Sabatini, che ha condiviso con l'albanese l'esperienza in biancoceleste.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Lei ha condiviso con lui l'esperienza in biancoceleste

"L'ho avuto attaccante nella Lazio e provo per lui affetto e stima. Ma non faccio parlare i sentimenti, bensì i fatti. E i fatti dicono che ha lavorato benissimo alla Lazio. E sono sicuro che al Milan farebbe benissimo".