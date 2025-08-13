MN - Wyett: "Hojlund? Deve migliorare nel gioco aereo e a livello difensivo"
Rasmus Hojlund è il nome forte per l'attacco del Milan, dopo due stagioni più ombre che luci al Manchester United. Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Charlie Wyett. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it
Cosa mancava fondamentalmente a Hojlund per affermarsi nel calcio inglese?
"È ancora inesperto, ma potrebbe migliorare. Nonostante la sua altezza, non è bravo nel gioco aereo e può isolarsi durante le partite. Il suo gioco difensivo non è abbastanza buono".
