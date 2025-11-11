Modric a caccia del Mondiale con la Croazia: ecco quando giocherà
La sosta per le Nazionali è ormai cominciata e, come accade ogni pausa, il centro sportivo di Milanello si è svuotato: sono infatti ben 12 i calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Nonostante questo, a causa di infortuni o di situazioni legate a un recupero completo della condizione, ci sono diversi calciatori che non sono partiti per raggiungere i paesi di origine e sono rimasti a Milanello da Allegri. Vediamo qui gli impegni di alcuni dei calciatori con le loro Nazionali.
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026
Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026
