Serie C, paura a Salerno: ambulanza in campo per un giocatore
(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si sono vissuti istanti di paura questa sera allo stadio Arechi di Salerno dove si è disputata Salernitana-Crotone (0-0 il risultato finale), match valido per il 13esimo turno del girone C di serie C. Al 4' Luca Villa, esterno mancino della formazione campana, ha perso i sensi per qualche istante in seguito ad uno scontro di gioco con Enrico Piovanello. Compagni di squadra ed avversari hanno allertato immediatamente i soccorsi: il portiere Antonio Donnarumma è perfino corso a bordocampo per recuperare una barella. Fortunatamente, dopo qualche istante di paura, la situazione è rientrata. Villa ha lasciato lo stadio in ambulanza ma cosciente.
Trasportato presso il vicino ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", è stato sottoposto a Tac che ha dato esito negativo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita alla bocca che è stata suturata con quattro punti. La Tac ha dato esito negativo ma il calciatore trascorrerà - a scopo precauzionale - la notte in ospedale. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan