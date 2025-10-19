Modric a DAZN: "Questo il Rafa di cui abbiamo bisogno, uno dei migliori al mondo e può migliorare"
Al termine della partita tra Milan-Fiorentina, finita con il punteggio di 2-1 per i rossoneri che guadagnano così la vetta solitaria del campionato di Serie A Enilive, Luka Modric è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo un'altra grandissima prova da fuoriclasse. Le sue dichiarazioni.
Cos'è Rafa e cosa può diventare?
"Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi"
Questo Milan può vincere lo Scudetto?
"Dobbiamo pensare partita dopo partita, stiamo crescendo come squadra: oggi contro una buona squadra abbiamo mostrato carattere e qualità, questa è la giusta strada per tutti insieme. Dobbiamo continuare e non dobbiamo pensare troppo in là, fare quello che ci dice il mister"
