Modric, che numeri nelle prime cinque giornate di Serie A: i dati
Come riporta Opta su X, dopo le prime cinque giornate della Serie A 2025-2026, Luka Modric è primo in diverse categorie: passaggi riusciti, passaggi riusciti nella metà campo avversaria, line-Breaking Passes, possessi guadagnati e palloni intercettati. "Luka Modric nelle prime 5 giornate della Serie A 2025/26: 1° - Passaggi riusciti (300) 1° - Passaggi riusciti metà campo avversaria (169) 1° - Line-Breaking Passes (46) 1° - Possessi guadagnati (31) 1° - Palloni intercettati (10). Rettore".
1 - Luka #Modric nelle prime 5 giornate della Serie A 2025/26:— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2025
1° - Passaggi riusciti (300)
1° - Passaggi riusciti metà campo avversaria (169)
1° - Line-Breaking Passes (46)
1° - Possessi guadagnati (31)
1° - Palloni intercettati (10)
Rettore. pic.twitter.com/KZr4Ld6ikh
