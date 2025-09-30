Modric, che numeri nelle prime cinque giornate di Serie A: i dati

Oggi alle 15:10
di Enrico Ferrazzi

Come riporta Opta su X, dopo le prime cinque giornate della Serie A 2025-2026, Luka Modric è primo in diverse categorie: passaggi riusciti, passaggi riusciti nella metà campo avversaria, line-Breaking Passes, possessi guadagnati e palloni intercettati. "Luka Modric nelle prime 5 giornate della Serie A 2025/26: 1° - Passaggi riusciti (300) 1° - Passaggi riusciti metà campo avversaria (169) 1° - Line-Breaking Passes (46) 1° - Possessi guadagnati (31) 1° - Palloni intercettati (10). Rettore". 