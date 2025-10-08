Modric domani fa 191 con la Croazia: "Si gioca per il Mondiale"

vedi letture

Domani sarà un giorno importante per la Croazia che scenderà in campo a Praga contro la Repubblica Ceca in una partita di fondamentale importanza nel percorso di Qualificazione al Mondiale 2026 della prossima estate. Il centrocampista rossonero Luka Modric, nella pancia della Fortuna Arena, ha parlato insieme al CT Zlatko Dalic alla vigilia del match che sarà il 100esimo per il tecnico e il 191esimo per il fuoriclasse che da quest'anno veste la maglia del Milan.

Le parole di Modric in vista della partita: "Non ho un consiglio particolare per il mister per la sua centesima partita, solo il desiderio che la ricordi con piacere. Tutti vogliamo fargli un grande regalo con un bel risultato. Credo che la mia centesima sia stata contro la Finlandia. Spero che domani potremo festeggiare il suo traguardo con una buona prestazione. Quel numero è qualcosa di fenomenale, soprattutto per un allenatore, perché oggi nel calcio c’è pochissima pazienza. È la prova del grande lavoro che ha fatto in tutti questi anni. 5-1 dell'andata? Il ct ci dirà cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere le cose positive di quella partita e ripeterle domani. Sarà una gara diversa, ogni partita ha la sua storia. Loro saranno più forti in casa, ci attende una sfida dura contro una squadra aggressiva. Dovremo essere al massimo livello. Dovremo essere aggressivi e combattivi: domani si gioca per il Mondiale"