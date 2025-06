Modric e non solo, Bianchin: "Milan cerca esperienza perché è lì che si vincono le partite"

vedi letture

Il Milan cercherà di rinforzarsi a centrocampo. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders e quella probabile di Yunus Musah, i rossoneri hanno la necessità di ricostruire la propria linea mediana, fulcro del gioco di Massimiliano Allegri. In questo senso sono da leggere gli interessi per giocatori come gli svizzeri Xhaka o Jashari, il sondaggio per Rabiot o il sondaggio per Javi Guerra del Valencia. Di questi nomi ne parla Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, questa mattina sul suo giornale.

Il pensiero di Luca Bianchin sulle strategie di mercato a centrocampo del Milan: "Modric, Xhaka, le telefonate di Allegri a Rabiot. Il Milan in mezzo cerca esperienza perché è lì che si vincono le partite e l'ultima stagione ha dato una sensazione di precarietà che tutti vogliono cancellare. Il club però ha una tradizione recente molto chiara: ha puntato su calciatori emergenti. Il Milan sta cercando di capire con chi può replicare l'operazione di Reijnders e in lizza ci sono due nomi, Jashari e Javi Guerra".