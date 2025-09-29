Modric esulta dopo la vittoria con il Napoli: "Notte speciale a San Siro"
MilanNews.it
Non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere Luka Modric e quello che è stato il suo impatto sul mondo Milan. Si può dire fuoriclasse, si può dire eterno oppure infinito, commovente o ancora meraviglioso. Il risultato non cambia: anche a 40 anni riesce a fare la differenza ad alti livelli e con numeri da primo della classe che forse nessuno si aspettava.
Oggi su Instagram, il campione croato ha festeggiato la vittoria sul Napoli per 2-1 con il consueto post su Instagram scrivendo così: "Notte speciale a San Siro! Forza Milan!".
Pubblicità
News
Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo postodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: i giochi sembrano fatti. Si vota ora per i 239 emendamenti
2 Tomori rivela: "Basta lasciare buchi, basta andare in giro per il campo a rubare il pallone. Appena arrivato, Allegri ci ha detto che..."
3 Pulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
4 Varriale: "Il Napoli ha dominato il Milan nella ripresa: rigore necato a McTominay, espulsione giusta, ma non basta per un pari meritato"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Reijnders: "Milan ti amo ed è stato difficile lasciarti. Ma non potevo dire di no al City"
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com