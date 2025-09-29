Modric esulta dopo la vittoria con il Napoli: "Notte speciale a San Siro"

di Francesco Finulli

Non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere Luka Modric e quello che è stato il suo impatto sul mondo Milan. Si può dire fuoriclasse, si può dire eterno oppure infinito, commovente o ancora meraviglioso. Il risultato non cambia: anche a 40 anni riesce a fare la differenza ad alti livelli e con numeri da primo della classe che forse nessuno si aspettava. 

Oggi su Instagram, il campione croato ha festeggiato la vittoria sul Napoli per 2-1 con il consueto post su Instagram scrivendo così: "Notte speciale a San Siro! Forza Milan!".