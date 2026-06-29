Modric: "Mi godo ogni momento. So che ho un'eta che la fine della carriera è più vicina"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Luka Modric ha parlato della sua quinta esperienza a un Mondiale con la Croazia

Di smettere Luka Modric non ne ha alcuna intenzione. Nonostante l'età non sia più dalla sua, il centrocampista della Croazia, e del Milan, continua a scrivere pagine di storia come se avesse ancora davanti a sé 20 anni di carriera. Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Pallone d'Oro 2018 ha parlato ovviamente di questo Mondiale, dove è protagonista, dicendo: "Ciò che conta è che ci siamo anche noi. E non era scontato. La qualificazione era il nostro obiettivo minimo, l’eliminazione sarebbe stata un fallimento, e l’abbiamo raggiunto. Stiamo crescendo, siamo partiti male con l’Inghilterra, cresciuti con Panama, vittoria sofferta ma sempre vittoria, e ancora di più col Ghana, la nostra miglior partita. E miglioreremo ancora. Siamo pronti, conosciamo il nostro valore, siamo abituati a dare tutto e a lottare sempre e se a questa forza, a questa mentalità, aggiungi la qualità che abbiamo in quantità, arriva la ricompensa".

Qualcuno aveva dei dubbi.

"Io no. Avevo detto, e ci ho sempre creduto, che man mano che si andava avanti avremmo fatto meglio, e avevo ragione. Ora inizia un nuovo torneo, bello, quello che ci piace. Dobbiamo divertirci e poi sarà quel che sarà. Non abbiamo nulla da temere e il nostro rivale non sarà contento di sfidarci".

Avevate parecchia pressione addosso

"Sì, e non va bene. Non serve a nulla. Dopo i due grandi Mondiali del 2018 e 2022 (secondo e terzo posto, ndr) la gente da noi si aspetta cose che magari non sono realistiche, ma un po’ è anche colpa nostra, li abbiamo abituati così. E ci siamo abituati anche noi al fatto che possiamo farcela contro chiunque. L ’insieme di queste cose fa sì che ci mettiamo addosso una pressione supplementare che influisce sul gioco. Ora però la fiducia in noi stessi è in aumento, ci siamo tolti un peso innecessario perché ciò che stiamo facendo è incredibile".

E lei?

"Lo stesso. Mi godo ogni momento, ogni allenamento, ogni partita. So che ho un’età, e che la fine della carriera è più vicina. Cerco di godermela il più possibile ma non è facile perché soprattutto in nazionale la pressione è enorme".

Il primo gol al Ghana l’ha fatto Petar Sucic, che ha 18 anni meno di lei.

"Ha fatto una partita fenomenale e dimostra di essere il presente, non il futuro di questa nazionale. Onore a lui per quel che sta facendo da quando è entrato in gruppo, che continui così".

Due problemi per voi, le palle inattive e gli hydration break.

"Quello del rientro dopo le pause è un tema che dobbiamo analizzare, ma non mi sento di dire che sia un problema. Sui calci piazzati, a nessuno fa piacere prendere gol così, però poi ne abbiamo segnato uno anche noi, quindi non farei drammi".