Modric-Rabiot la coppia vincente: con loro la media punti è incredibile

Luka Modric e Adrien Rabiot fanno la differenza, non solo nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo, non che ci fosse qualche dubbio. Con loro due il Milan gioca meglio, ma soprattutto vince, come confermano gli incredibili dati di questo inizio di stagione, che ricordiamo aver visto il francese fermo ai box per circa un mesetto per un infortunio al soleo.

Quando Allegri può fare affidamento su Modric e Rabiot la vittoria è quasi garantita, vedi la media punti di 2,71 a partita quando ci sono loro due in campo. Quando invece non c'è uno dei due totem del centrocampo, il rendimento del Milan cala sensibilmente, con una media di 1,71 punti a incontro.