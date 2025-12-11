Modric-Rabiot la coppia vincente: con loro la media punti è incredibile
Luka Modric e Adrien Rabiot fanno la differenza, non solo nello spogliatoio, ma anche e soprattutto in campo, non che ci fosse qualche dubbio. Con loro due il Milan gioca meglio, ma soprattutto vince, come confermano gli incredibili dati di questo inizio di stagione, che ricordiamo aver visto il francese fermo ai box per circa un mesetto per un infortunio al soleo.
Quando Allegri può fare affidamento su Modric e Rabiot la vittoria è quasi garantita, vedi la media punti di 2,71 a partita quando ci sono loro due in campo. Quando invece non c'è uno dei due totem del centrocampo, il rendimento del Milan cala sensibilmente, con una media di 1,71 punti a incontro.
Il Milan può vincere lo scudetto? Braida: "Se a gennaio la società completerà l'organico, i rossoneri possono dire la loro fino alla fine"
Ordine: "Dicono che nel gennaio 2025 sono stati fatti intervenuti onerosi sul mercato dal risultato inconsistente. Ma di chi è la colpa?"
Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischiadi Franco Ordine
1 "È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"
3 F. Galli: "Ho trovato una relazione su Bartesaghi fatta da un suo tecnico quando lui aveva 10 anni..."
4 Tutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischia
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Furlani: "Il futuro del Milan nasce nella fiducia nei giovani. Questa maglia richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori"
Carlo PellegattiLa vittoria di Allegri, la vittoria dei tifosi. Ah, Pulisic come mi ha ricordato Marco van Basten
Antonio VitielloClonate Pulisic! Il Milan non molla niente! Rabiot straripante. Nkunku deve svegliarsi
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
