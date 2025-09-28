Modric: “Voglio ancora vincere, non mi accontento di ciò che ho fatto”

Nonostante la sua gloriosa carriera al Real Madrid dove ha vinto tutto quello che c'era da vincere e nonostante la sua età che farebbe pensare ormai a un giocatore seduto sugli allori venuto in Italia per giochicchiare, Luka Modric in realtà è il contrario di tutto questo. In campo vediamo un giocatore combattente, motivato e con tanta voglia di vincere. Intervistato a CBS Sports Golazo, ha spiegato come nonostante la sua enorme carriera riesca ancora a tenere alta la motivazione durante le partite.

Come faccio a rimanere motivato? È semplicemente l'amore per il calcio. Amo davvero il calcio. Fin da quando sono nato, ho visto foto di me da bambino con un pallone. Amo così tanto il calcio che è per questo che rimango motivato. Quando vinci, è una sensazione unica e vuoi che accada di nuovo. "Questo è ciò che mi mantiene motivato, voglio ancora vincere".

Il segreto? Non posso dire una cosa in particolare. Ci sono molte cose che devono confluire, ma la più importante è l'amore per il gioco e il continuare a sacrificarsi. Non puoi accontentarti di ciò che hai già fatto, guardandoti indietro e dicendo: 'Ho fatto questo, ho fatto quello'. Nel calcio, devi sempre dimostrare il tuo valore, indipendentemente da quanto sei bravo e da quanto hai già raggiunto. Devi continuare a dimostrare il tuo valore, ed è questo che penso. Probabilmente è per questo che sono ancora a questo livello.