Moldavia-Italia 0-2, Gabbia e Ricci rimangono in panchina
MilanNews.it
Solita partita brutta e sofferta dell’Italia contro una modesta Moldavia, con gli azzurri che riescono a sbloccare il risultato solo al minuto 88 con un bel colpo di testa in tuffo di Mancini. Lo 0-2 finale arriva con Pio Esposito nel recupero, I rossoneri Ricci e Gabbia sono rimasti in panchina per tutta la durata del match.
⏱️ 𝐑𝐈𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 13, 2025
🇲🇩🇮🇹 #MoldovaItalia 0️⃣-2️⃣
88’ #Mancini; 90’ + 2 #Esposito#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/gVliJoRPLe
