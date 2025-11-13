Moldavia-Italia 0-2, Gabbia e Ricci rimangono in panchina

Solita partita brutta e sofferta dell’Italia contro una modesta Moldavia, con gli azzurri che riescono a sbloccare il risultato solo al minuto 88 con un bel colpo di testa in tuffo di Mancini. Lo 0-2 finale arriva con Pio Esposito nel recupero, I rossoneri Ricci e Gabbia sono rimasti in panchina per tutta la durata del match.