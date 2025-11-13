Inghilterra-Serbia 2-0: Pavlovic saluta il Mondiale

Oggi alle 23:10News
di Manuel Del Vecchio

Novanta minuti in campo per Strahinja Pavlovic nella sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra. La selezione allenata da Tuchel vince il match con le reti di Saka nel primo tempo e di Eze allo scadere.

Il difensore rossonero ha giocato come centrale di sinistra in una linea a quattro. Una sconfitta che elimina la Serbia, che non parteciperà al Mondiale.