Italia, vittoria che vale poco: sono ormai (quasi) certi i playoff per andare al Mondiale

Contro la Moldavia è arrivata la sesta vittoria consecutiva dell’Italia, con la selezione allenata da Gattuso che è riuscita a sbloccare il match solo al minuto 88 con Mancini, per poi chiuderlo definitivamente con Esposito nel recupero.

Una vittoria agrodolce, visto che anche vincendo la prossima non potranno essere evitati i play off: dopo le gare di oggi è ulteriormente aumentato il distacco nella differenza reti tra le prime due squadre nel gruppo I. Prima della gara degli Azzurri c’era stata quella della Norvegia, che ha vinto 4-1 contro l’Estonia e ha praticamente blindato il primo posto nel girone: per ribaltare la differenza reti è necessario che tra tre giorni l'Italia vinca lo scontro diretto con nove reti di scarto.

Tra tre giorni quindi ci sarà la gara contro la Norvegia a San Siro, mentre tra una settimana verranno fuori le avversarie che dovranno essere affrontate nei play off per arrivare al Mondiale.