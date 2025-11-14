Pellegatti e lo Scudetto: “Perchè non crederci. Guardiamoci intorno…”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle sue personali ambizioni e credenze di vedere un Milan che fino alla fine lotterà per vincere lo scudetto. Di fatto, tramite un' analisi breve delel altre competitor, Pellegatti dichiara, come fa da inizio stagione, di credere nell'impresa. Vediamo le sue parole nel dettaglio e quali sono i motivi che stanno dietro a questo pensiero:

"Io devo capire perchè non debba credere allo scudetto. Guardiamoci intorno: c'è l'Inter, detta da tutti la favorita, l'Inter che deve superare le incognite della prossima primavera, perchè proprio nella scorsa primavera è arrivata abbastanza affannata perdendo tutto pur gareggiando in tutto, per questioni anche anagrafiche. Quindi, come dice Allegri, a primavera si decide il campionato e io spero di essere li, di non perdere tanti punti. Il Napoli, le tribolazioni del Napoli sono negli occhi di tutti, davanti a tutti, quindi anche il Napoli rappresenta un incognita. La Roma, e ha ragione Gasperini a crederci, e poi la Juventus di Spalletti che si porta dietro un po' di problemi. Ma siamo queste, anche il Milan con i suoi problemi, con le sue incognite, però intanto abbiamo un grande allenatore e questo è già importante. Chi dice che il Milan gioca male si andasse a vedere il Milan con Rabiot e Pulisic e poi ditemi se giocavamo male. Chiaro che perdio due giocatori ed il Milan non è a mille, poi c'è il problema dell'attaccante".