Irlanda-Portogallo 2-0: mezz'ora per Leao nella sconfitta dei lusitani

Irlanda-Portogallo 2-0: mezz'ora per Leao nella sconfitta dei lusitaniMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

Irlanda-Portogallo 2-0 è stata segnata sicuramente dall'espulsione di Cristian Ronaldo, che si è visto sventolare il cartellino rosso dall'arbitro per una gomitata in faccia ad un avversario.

Solo mezz'ora per Rafa Leao, entrato al minuto 63 al posto di Joao Felix: il rossonero ha giocato sulla sinistra.