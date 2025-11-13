A cosa serve l'amichevole di domattina contro l'Entella?

Domani gioca il Milan. Può sembrare strano e per alcuni, i meno appassionati di Nazionale, può essere anche una liberazione anche se i rossoneri che scenderanno in campo domattina saranno a ranghi ridotti e giocheranno semplicemente una gara amichevole. Alle 11.30 al Centro Sportivo di Milanello, a porte chiuse per l'occasione, la squadra di Massimiliano Allegri ospiterà la Virtus Entella, formazione neopromossa in Serie B allenata da mister Andrea Chiappella. A cosa serve un'amichevole nel bel mezzo della sosta Nazionali? Proviamo a rispondere.

A chi serve

Andando contro ogni legge di buon scrittura, confutiamo subito il nostro titolo: non è tanto "a cosa serve" quanto "a chi serve" l'amichevole di domani. Nonostante Milanello, come ogni pausa, si sia svuotato quasi del tutto, a questo giro ci sono più giocatori di movimento a disposizione di Allegri. Non è un caso: molti di questi sono appena usciti da un infortunio o stanno ancora recuperando un problema fisico. Per questo oltre ai non convocati, ci sono anche giocatori che potranno approfittare di questi giorni per ritrovare la condizione migliore. Per questo per calciatori come Christian Pulisic e Pervis Estupinan, già utilizzati a Parma, o come Ardon Jashari, che è ritornato tra i convocati ma non ha ancora rivisto il campo, mettere minuti nelle gambe diventa fondamentale. A questi si aggiungono Loftus-Cheek e Tomori che nell'ultimo mese non sono stati al top della condizione, più Fofana e Terracciano che invece sono fuori dal giro delle convocazioni.

Al lavoro

Dunque un'ottima occasione per far ritrovare ritmo agli assenti illustri delle ultime settimane e per mantenere caldi chi invece non ha la possibilità di rappresentare il proprio paese. Tutto questo si inserisce all'interno di un programma di lavoro che porterà il Milan verso il derby contro l'Inter previsto domenica 23 alle 20.45, al rientro dalla sosta. Dopo l'amichevole contro l'Entella di domattina (sarà trasmessa in diretta su Milan TV, l'app ufficiale rossonera e YouTube, e potrete seguire il live testuale di MilanNews.it), i giocatori avranno tre giorni di riposo: Milanello riaprirà i battenti martedì, quando si riuniranno al gruppo anche i primi Nazionali. In questo lasso di tempo Allegri spera di recuperare anche Adrien Rabiot e Santiago Gimenez: francese e messicano stanno lavorando a parte e così faranno anche nel fine settimana, con il chiaro obiettivo di essere a disposizione dalla panchina per il big match contro i nerazzurri.