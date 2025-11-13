Paratici: "Sono stato molto vicino al Milan. Se l'accordo non si è concluso non sto qui a chiedermi perché"

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici ha parlato di vari temi, dal processo plusvalenze, al ritorno agli Spurs fino ad arrivare al mancato approdo al Milan.

Sulla trattativa col Milan. C'è stato un ripensamento da parte del club circa la sua squalifica o c'è stato dell'altro?

"Siamo stati molto vicini. Poi se il matrimonio non si è concluso totalmente non si è concluso totalmente non so qui a chiedermi il perché. Diplomatico? No, non lo sono e non miglioro in questo. Ma non posso stare a chiedermi il perché, dopo tutto quello che ho passato, se questo ha influito su delle decisioni di un club".