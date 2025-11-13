Tegola clamorosa per il Napoli: infortunio pesante per Anguissa! Quanto starà fuori

vedi letture

Il Napoli dovrà giocare per i prossimi due mesi anche senza Zambo Anguissa Il centrocampista camerunese, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, fa sapere il club azzurro, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro, si legge nella nota stampa diramata dalla società campione d’Italia in carica, ha già iniziato l'iter riabilitativo. Per questo tipo di infortuni, lo stop può anche essere piuttosto lungo, sulle 8-12 settimane. Per Anguissa, significherebbe saltare non solo la fine del 2025, ma anche la Coppa d’Africa con la sua nazionale.

I tempi di recupero

Una tegola pesantissima per Conte, che in questa settimane ha visto l'ex Fulham diventare un leader a tutto tondo per la squadra azzurra, non solo in termini di leadership ma anche come marcatore: in campionato sono già quattro, con anche due assist a corredo. Stesso bottino di Kevin De Bruyne, ma in meno partite per il belga, che è ai box dal 25 ottobre. Di fatto i due da soli hanno contribuito a più di metà del bottino stagionale azzurro di reti.