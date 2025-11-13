De Canio: "Il nostro campionato ha perso di qualità e impoverendosi si perdono anche i gol dei centravanti"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Gigi De Canio è intervenuto sui più attuali temi d'attualità della Serie A soffermandosi in modo particolare sulle difficoltà che le prime punte starebbero riscontrando nel trovare la via del gol in questo inizio di stagione.

In Serie A i centravanti segnano sempre di meno. Cosa ne pensa?

"In campo oltre alla costruzione dell'azione bisognerebbe curare la finalizzazione dell'azione. Poi il nostro campionato ha perso di qualità e impoverendosi si perdono anche i gol dei centravanti. È la qualità a fare la differenza. Se il gioco lo cucissero i trequartisti poi le cose cambierebbero. Ad ogni modo sui giocatori della Nazionale, mi sento di parlare di Raspadori. Quando è uscito fuori era un attaccante e con Spalletti era importante perché cuciva anche il gioco. Quando è andato via Spalletti però lo abbiamo visto al mamassimo come esterno o addirittura come mezzala. Si è pensato più alla valorizzazione economica che non tecnica del giocatore, facendolo giocare in ruoli non suoi pur di non demonetizzarlo".