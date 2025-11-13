MN - Dopo l'Entella, il Milan starà a riposo fino a martedì

vedi letture

Nella mattinata di domani torna in campo il Milan. Non sarà, ovviamente, una gara ufficiale e non ci sarà gran parte della rosa rossonera, con molti dei giocatori impegnati all'estero con le rispettive Nazionali: si tratta solamente di una gara amichevole contro la Virtus Entella, formazione neopromossa in Serie B, utile per mantenere in forma i giocatori rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello, specialmente quelli che devono ritrovare la condizione dopo un lungo periodo di infortunio.

La partita si giocherà a porte chiuse a Milanello alle ore 11.30: ci sarà comunque la possibilità di seguire la partita in diretta televisiva sia sull'App ufficiale rososnera, che su YouTube e Milan TV. Anche la nostra redazione di MilanNews.it proporrà il live testuale del test match di domani. Una volta terminata la gara, partirà un weekend libero per i rossoneri che si prolungherà fino alla giornata di lunedì: la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 17, quando lo staff rossonero conta anche di riavere qualche Nazionale già rientrato alla casa base.

di Pietro Mazzara