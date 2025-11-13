Biasin: “Rabiot tra i top 5 della Serie A. Figuriamoci allenato da Allegri…”

Durante la puntata settimanale di é sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato delle pause nazionali e del poco rispetto che le nazionali hanno nei confronti delle squadre di club e dei loro patrimoni che sono i calciatori. Poi ha commentato l'importanza di Rabiot nel centrocampo dei rossoneri:

"Per me è anacronistico e irriguardoso che nel 2025 non si tenga presente che le società sono le legittime proprietarie dei cartellini, spendono una valanga di solidi e secondo me è totalmente senza senso che tutte le volte mettano i loro patrimoni, perchè i calciatori sono patrimoni, nelle mani di chi non ha rigurardo, perchè troppe volte il ritorno dalle soste comporta a dei problemi di campo e anche economici"

Su Rabiot - "Credo che Rabiot sia tra i 5 giocatori più importanti della Serie A in questo momento, lo pensavo anche prima. Io non avevo una grande opinione nella sua prima avventura juventina ma piano piano ho cambiato opinione. Ora credo che sia un giocatore fortissimo perchè ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, è bravo in fase difensiva, sa fare anche gol, nella partita contro il Napoli in 10 uomini gioca una partita incredibile, era ovunque. Quindi capisco perchè diventi indispensabile. Tra l'altro è importante di sè, figurati se poi si trova allenato dal suo allenatore prediletto che è Allegri".

Vediamo i numeri del Milan senza Rabiot e con Rabiot:

- Con Rabiot: 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 6 gol fatti, 1 gol subito, media punti 2,5. - Senza Rabiot: 8 partite, 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 13 gol fatti, 8 subiti, media punti 1,87