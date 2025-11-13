Le formazioni ufficiali di Francia-Ucraina: Maignan titolare, Nkunku parte dalla panchina

di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Ucraina, sfida valida per il nono turno del girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali. 

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Konè, Tchouameni; Cherki, Olise, Barcola; Mbappe. Allenatore: Didier Deschamps. A disposizione: Akliouche, Chevalier, Ekitike, Gusto, Hernandez L., Hernandez T., Konate, Mateta, Nkunku, Samba, Thuram K., Zaire-Emery.

UCRAINA (4-5-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat. Allenatore: Serhij Rebrov. A disposizione: Bondar, Kaliuzhnyi, Konoplya, Mykolenko, Riznyk, Shaparenko, Sudakov, Tsygankov, Vanat, Voloshyn, Volynets, Zubkov.