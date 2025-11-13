Italia U21, Baldini: "La Polonia è forte, servirà giusto approccio"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un'ottima squadra, ma sono convinto che faremo una grande prestazione: abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro il loro modulo e l'unico pericolo dipende da noi. Non bisognerà sbagliare approccio". Lo ha detto il tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, prima della partenza per Stettino dove gli azzurrini affronteranno i padroni di casa nel match chiave per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria.

C'è quindi molta fiducia da parte di Baldini per la gara contro l'altra capolista del girone, anch'essa a punteggio pieno dopo quattro gare, soprattutto per il lavoro fatto nel raduno di Tirrenia. "In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore", ha sottolineato l'allenatore. (ANSA).