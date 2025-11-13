Biasin sul derby: “C’è da prendersi la rivincita per l’anno scorso. Spero sia una partita spettacolare”

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista interista Fabrizio Biasin, si è espresso in merito al derby che si giocherà il prossimo 23 novembre, al rientro dalla pausa delle nazionali. Questo il suo pensiero in merito alla partita più bella e affascinante del campionato italiano:

"È chiaro che questo derby è importante anche per provare a prendeti una rivincita sul fatto che l'anno scorso il Milan è stata la tua bestia nera. Io continuo a pensare che sarà un derby complicato perchè proprio l'impostazione tattica del Milan di Allegri, se come penso ritroverà i suoi giocatori più importanti, possa mettere in difficoltà anche questa Inter che è in ottima salute. Però ripeto sono ragionamenti che in questo momento non mi riempiono la testa perchè manca ancora tanto, troppo tempo. Sicuramente non sarà una partita banale, mi immagino un derby per una volta ad alto livello, anche dal punto di vista tecnico mi auguro sia una partita spettacolare, in un campionato che fino adesso non è stato spettacolare. È una Serie A che da questo punto di vista è un po' in difficolta".