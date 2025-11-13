Francia-Ucraina 4-0: Maignan inoperoso, 5 minuti per Nkunku

di Manuel Del Vecchio

Francia a valanga su una timida Ucraina, con la formazione allenata da Deschamps che si impone con un netto 4-0: doppietta di Mbappé (uno su rigore) e reti di Olise ed Ekitike. Maignan, in campo per 90 minuti, sostanzialmente inoperoso, mentre solo 5 minuti per Nkunku, che entra al minuto 89 al posto di Olise: il centravanti rossonero gioca solamente il recupero.