VIDEO - Gara di tiri a Milanello: si sfidano Pulisic, Loftus e Jashari

VIDEO - Gara di tiri a Milanello: si sfidano Pulisic, Loftus e Jashari
Oggi alle 00:10News
di Manuel Del Vecchio

Nell’allenamento odierno a Milanello c’è stato anche tempo per una piccola sfida tra Pulisic, Loftus-Cheek e Jashari sui tiri da fermo al limite dell’area. Tutti e tre i rossoneri hanno fatto bella figura, come si può vedere nel video pubblicato sui social del club presente in calce all’articolo.