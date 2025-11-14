4-1 all'Estonia, Norvegia festeggia pass Mondiali

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - La Norvegia ha battuto 4-1 l'Estonia nel penultimo match di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 (gruppo I), con due doppiette di Sorloth (50' e 52') e Haaland (56' e 62'), e al fischio finale a Oslo e' scattata la festa per il pass ai Mondali. Alla nazionale norvegese, prima nel gruppo dell'Italia con 6 punti sugli azzurri che giocano stasera in Moldavia, manca infatti solo la certezza matematica. Con una differenza reti 'monstre' di +29, anche con una vittoria dell'Italia a Chisinau e poi un successo azzurro a Milano domenica, nello scontro diretto con la Norvegia, il primato e' blindatissimo (ANSA).