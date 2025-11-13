Il Milan è la 12esima squadra più anziana della Serie A per età media
In Serie A le società puntando non solo sulle giovani promesse, ma anche e soprattutto sui calciatori esperti. A rivelarlo i dati di questo inizio di stagione, con il Milan che è la 12esima squadra più "anziana" del campionato per età media. Il Parma è la più giovane, mentre la Lazio la più vecchia di tutte con l'età media di 28,3:
1. Parma - Età media: 24,5 (23 giocatori impiegati)
2. Lecce - Età media: 24,7 (23 giocatori impiegati)
3. Cagliari - Età media: 25 (24 giocatori impiegati)
4. Como - Età media: 25,5 (23 giocatori impiegati)
5. Genoa - Età media: 25,6 (24 giocatori impiegati)
6. Juventus - Età media: 25,7 (23 giocatori impiegati)
7. Sassuolo - Età media: 25,7 (25 giocatori impiegati)
8. Hellas Verona - Età media: 25,8 (25 giocatori impiegati)
9. Atalanta - Età media: 25,8 (22 giocatori impiegati)
10. Udinese - Età media: 26 (26 giocatori impiegati)
11. Roma - Età media: 26,1 (23 giocatori impiegati)
12. Milan - Età media: 26,5 (24 giocatori impiegati)
13. Fiorentina - Età media: 26,7 (23 giocatori impiegati)
14. Bologna - Età media: 26,7 (26 giocatori impiegati)
15. Pisa - Età media: 26,8 (25 giocatori impiegati)
16. Torino - Età media: 27,2 (25 giocatori impiegati)
17. Cremonese - Età media: 27,6 (27 giocatori impiegati)
18. Inter - Età media: 27,8 (24 giocatori impiegati)
19. Napoli - Età media: 28,2 (24 giocatori impiegati)
20. Lazio - Età media: 28,3 (24 giocatori impiegati)
