Akanji: "Giocare la Serie A all'estero? Non mi piace, viaggiamo già molto"

Akanji: "Giocare la Serie A all'estero? Non mi piace, viaggiamo già molto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:10News
di Lorenzo De Angelis

Dal ritiro della Nazionale svizzera Manuel Akanji, difensore dell'Inter ed ex obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai microfoni della Blick commentando  la possibilità che la Serie A si possa giocare all'estero, facendo ovviamente riferimento alla partita di Perth tra Milan e Como

L'idea di giocare le gare di campionato all'estero la affascina?
"Non mi piace. Viaggiamo già molto. Non so esattamente dove si giocheranno queste partite, ma in Serie A si sta discutendo la possibilità di disputare una gara in Australia (Milan-Como, ndr). Sarebbe un viaggio enorme, poi c'è il jet lag. Purtroppo, non posso prendere una decisione".