I tempi di recupero di Anguissa vanno dai due ai tre mesi prima del rientro in campo

I tempi di recupero di Anguissa vanno dai due ai tre mesi prima del rientro in campo
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 22:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa, infortunatosi durante un allenamento della Nazionale del Camerun che preparava la sfida al Marocco ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero vanno in casi come quello del calciatore azzurro dai due ai tre mesi prima del rientro in campo. Anguissa, tornato ieri in serata a Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno che hanno evidenziato la lesione. (ANSA).