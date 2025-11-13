I tempi di recupero di Anguissa vanno dai due ai tre mesi prima del rientro in campo
(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa, infortunatosi durante un allenamento della Nazionale del Camerun che preparava la sfida al Marocco ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero vanno in casi come quello del calciatore azzurro dai due ai tre mesi prima del rientro in campo. Anguissa, tornato ieri in serata a Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno che hanno evidenziato la lesione. (ANSA).
