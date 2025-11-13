Tare sarà presente a Torino il 19 novembre per il Social Football Summit 2025

di Lorenzo De Angelis

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare sarà ospite del collega di Sky Sport Luca Marchetti sul palco del Social Football Summit 2025 che si terrà a Torino il 18 e il 19 novembre. 

Più nello specifico il dirigente rossonero si sottoporrà ad un'intervista One to One il secondo giorno dell'evento alle ore 15. A comunicarlo la stessa organizzazione con un post dedicato sui propri canali social. 