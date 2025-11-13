Juventus, sorpresa Pjanic: l'ex centrocampista in visita alla Continassa

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Luciano Spalletti e alla Continassa ha ricevuto una sorpresa. Come testimoniato dalle immagini sui social del club, Miralem Pjanic ha fatto un blitz nel quartier generale dei bianconeri. L'ex calciatore, che con la maglia della Juve ha vinto quattro scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana tra il 2016 e il 2020, ha abbracciato il tecnico Spalletti e il dirigente Giorgio Chiellini, suo compagno di squadra proprio sotto la Mole, oltre a ricevere una maglietta bianconera con la scritta "Pjanic 5".

La squadra intanto ha ripreso i lavori senza gli undici calciatori convocati con le rispettive nazionali (Openda, David, Thuram, Cambiaso, Locatelli, Zhegrova, Adzic, Yildiz, Conceicao, Kostic e Vlahovic). (ANSA).