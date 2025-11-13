Modric e il ritiro croato: raggiunge i compagni con un volo… Ryanair

vedi letture

Luka Modric protagonista non solo in campo ma anche fuori, in un semplice giorno in settimana senza calcio e senza notizie particolari. Il croato, come sempre convocato dalla sua nazionale, affronterà le ultime due partite contro Isole Faroe e Montenegro per mantenere il primato nel suo girone e ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il girone dice Croazia prima a 16 punti, Repubblica Ceca seconda, quindi qualificata ai play-off, a 13 punti, terza Isole faroe a 12 e a chiudere Montenegro a 6 e Gibilterra a 0. Due partite che sulla carta sono abbordabili e fattibili per riuscire a evitare l'ostico e insidioso percorso dei play-off.

Ma non è di questo che vogliamo parlarvi tanto di una curiosità che ha visto protagonisti per l'appunto il nostro Luka Modric e Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta. I due giocatori della Serie A hanno raggiunto il ritiro della propria nazionale non con voli privati o altri metodi particolari e privilegiati. I due hanno preso un volo Ryanair, pagato 20 euro, con partenza da Orio al Serio a Bergamo. È strano pensare di vedere due calciatori professionisti su un volo di linea, sicuramente una piacevole sorpresa per i tanti passeggeri a bordo con i due campioni croati. La compagnia aerea ha subito sfruttato la notizia facendone una vera e propria campagna pubblicitaria, commentato sul proprio profilo X "Se Modric e Pasalci volano con Ryanair, allora puoi farlo anche tu". Un episodio divertente e curioso che non smette di far parlare del campione croato anche quando non illumina un campo di calcio.