Italia, Gabbia: "Sono tifoso del Milan e condividere questo percorso con Gattuso è bello"
Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport prima di Moldova-Italia di questa sera. Le parole del centrale rossonero: “Siamo carichi, abbiamo l'ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti".
Le parole al miele di Gattuso verso di lei?
"Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia".
L'umore all'interno dello spogliatoio come è?
"L'aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan