Italia, Gabbia: "Sono tifoso del Milan e condividere questo percorso con Gattuso è bello"

Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport prima di Moldova-Italia di questa sera. Le parole del centrale rossonero: “Siamo carichi, abbiamo l'ambizione di continuare una striscia di risultati positivi. Questa è la nostra ambizione stasera, vogliamo vincere e portare a casa i tre punti".

Le parole al miele di Gattuso verso di lei?

"Sono molto contento onestamente. Per me che sono tifoso del Milan lui ha sempre rappresentato tanto ed è bello condividere questo percorso con lui, ma devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia e la sua fiducia".

L'umore all'interno dello spogliatoio come è?

"L'aria è molto positiva, stiamo cercando di crescere e migliorare, cercando di lavorare sui margini di miglioramento per essere pronti per le prossime partite".