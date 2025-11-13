Moldova-Italia: Gabbia e Ricci partono dalla panchina

L'Italia è pronta a scendere in campo a Chisinau, contro la Moldova, per la penultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Gli Azzurri, anche alla luce della vittoria della Norvegia sull'Estonia nel pomeriggio, sono praticamente "condannati" agli spareggi, ecco perché la gara di oggi servirà soprattutto per rodare schemi e affinità in vista degli impegni di marzo. Il CT Gennaro Ivan Gattuso ha scelto di tenere i rossoneri Matteo Gabbia e Samuele Ricci in panchina: vedremo se entreranno a gara in corso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MOLDOVA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Allenatore: Popescu

ITALIA (4-3-3): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Tonali, Cristante, Raspadori; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Allenatore: Gattuso