Leao in panchina nella sfida tra Irlanda e Portogallo

Oggi alle 19:50News
di Francesco Finulli

Il Portogallo va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I lusitani, nel penultimo impegno del girone, affronteranno a Dublino l'Irlanda. Basta vincere almeno una delle ultime due gare alla formazione del CT Roberto Martinez per strappare il pass per il Nord America. Nella formazione ufficiale, però, non c'è spazio per Rafael Leao, almeno dall'inizio: il 10 rossonero parte dalla panchina e potrebbe essere impiegato a gara in corso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott. A disposizione: Bazunu, Travers, Kenny, Idah, Dunne, O'Toole, Moran, Egan, Coventry, McGrath, Johnston, Ebosele. Allenatore: Hallgrimsson

PORTOGALLO (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Inacio, Ruben Dias, Dalot; Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. A disposizione: Carvalho, Rui Silva, Semedo, Antonio Silva, Palhinha, Forbs, Ramos, Veiga, Trincao, Leao, Nunes, Conceicao. Allenatore: Roberto Martinez