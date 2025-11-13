Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Serbia: Pavlovic titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Inghilterra-Serbia, sfida valida per il nono turno del girone K di qualificazione ai prossimi Mondiali. 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Bellingham, Bowen, Burn, Chalobah, Eze, Foden, Henderson, Quansah, Spence, Trafford, Wharton.

SERBIA (4-2-3-1): Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic. Allenatore: Paunovic. A disposizione: Erakovic, Grujic, Ilic, Jovic, Katai, Milosavljevic, Petrovic, Radonjic, Samardzic, Stankovic, Veljkovic.