Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Serbia: Pavlovic titolare
MilanNews.it
Di seguito le formazioni ufficiali di Inghilterra-Serbia, sfida valida per il nono turno del girone K di qualificazione ai prossimi Mondiali.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Bellingham, Bowen, Burn, Chalobah, Eze, Foden, Henderson, Quansah, Spence, Trafford, Wharton.
SERBIA (4-2-3-1): Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic. Allenatore: Paunovic. A disposizione: Erakovic, Grujic, Ilic, Jovic, Katai, Milosavljevic, Petrovic, Radonjic, Samardzic, Stankovic, Veljkovic.
Pubblicità
News
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
Le più lette
1 Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
3 Paratici: "Sono stato molto vicino al Milan. Se l'accordo non si è concluso non sto qui a chiedermi perché"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ganz: "Allegri ha sistemato tante cose. Cosa manca? Una prima punta forte forte"
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com