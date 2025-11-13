MN - Ganz: "Mi auguro un Milan vincente, ma in questo momento ci sono anche Inter e Napoli per il titolo"

vedi letture

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Magenta, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tanti i temi affrontati: dalla situazione dei rossoneri in Serie A all'impatto di mister Massimiliano Allegri, uomo chiave di questo progetto.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla lotta Scudetto

"Bella domanda. Questo campionato è molto equilibrato, può succedere di tutto. Mi auguro un Milan vincente, ma in questo momento ci sono anche Inter e Napoli per il titolo, sarà una corsa a tre anche con i rossoneri".

MILAN SU LEWANDOWSKI?

Nonostante i tanti milioni spesi negli ultimi anni, il Milan ha ancora il problema del centravanti. E per provare a risolverlo almeno momentaneamente sta pensando di ripetere di fatto la stessa operazione che ha portato Luka Modric, ovvero prendere un giocatore di grande esperienza che possa magari aiutare un giovane come Francesco Camarda a crescere. E un nome che viene accostato al Diavolo con grande insistenza negli ultimi giorni è quello di Robert Lewandowski, attaccante 37enne del Barcellona: il suo contratto con i Blaugrana scade il prossimo 30 giugno e per ora il polacco non ha ancora deciso se restare ancora o meno. Il club catalano può esercitare una clausola unilaterale per rinnovare l'accordo per un altro, ma la sfrutterà solo se il giocatore dirà di voler rimanere. Il Milan, come riporta stamattina Tuttosport, sta monitorando con attenzione la situazione ed è pronto a muoversi nel caso in cui Lewandowski decidesse di chiudere la sua avventura al Barça. Ovviamente si tratta di un'opzione che risolverebbe solo per un paio di stagioni il problema del centravanti che ormai va avanti da troppi anni. L'ultimo ad aver performato con costanza è stato Olivier Giroud, poi dopo purtroppo le cose non sono andate bene e nessuno ha saputo rendere come speravano in via Aldo Rossi: sono arrivati per esempio Divock Origi, Noah Okafor, Luka Jovic e Alvaro Morata che hanno deluso tutti. Lo scorso gennaio è arrivato Santiago Gimenez con grandi aspettative, ma anche lui sta faticando parecchio. E proprio per questo il Milan sta pensando di prendere un nuovo centravanti che possa essere una certezza e il suo nome è Robert Lewandowski.

