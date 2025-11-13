Domani l'amichevole con la Virtus Entella: i precedenti sorridono ai liguri
MilanNews.it
Sfruttando la sosta per le Nazionali il Milan affronterà domani pomeriggio a Solbiate Arno la Virtus Entella in un'amichevole. Un appuntamento che permetterà a Massimiliano Allegri di testare alcuni giocatori, come ad esempio Ardon Jashari e Adrien Rabiot, reduci da due infortunio abbastanza gravi.
Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadra, o meglio, ci sono ma riguardano Milan Futuro. L'anno scorso, infatti, l'U23 rossonera ha affrontato per ben due volte la Virtus Entella in Serie C, perdendo in entrambe le occasioni, 1-2 e 1-0.
Pubblicità
News
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
Le più lette
1 Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
3 Paratici: "Sono stato molto vicino al Milan. Se l'accordo non si è concluso non sto qui a chiedermi perché"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ganz: "Allegri ha sistemato tante cose. Cosa manca? Una prima punta forte forte"
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com