Domani l'amichevole con la Virtus Entella: i precedenti sorridono ai liguri

Domani l'amichevole con la Virtus Entella: i precedenti sorridono ai liguriMilanNews.it
Oggi alle 18:40News
di Lorenzo De Angelis

Sfruttando la sosta per le Nazionali il Milan affronterà domani pomeriggio a Solbiate Arno la Virtus Entella in un'amichevole. Un appuntamento che permetterà a Massimiliano Allegri di testare alcuni giocatori, come ad esempio Ardon Jashari e Adrien Rabiot, reduci da due infortunio abbastanza gravi. 

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadra, o meglio, ci sono ma riguardano Milan Futuro. L'anno scorso, infatti, l'U23 rossonera ha affrontato per ben due volte la Virtus Entella in Serie C, perdendo in entrambe le occasioni, 1-2 e 1-0. 