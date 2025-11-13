Cagni sull'astinenza dei 9: "Manca qualità. Se non liberi la fantasia, ecco il risultato"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Gigi Cagni è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sulle difficoltà che gli attaccanti starebbero riscontrando nel trovare la via del gol in questo inizio stagione.
Come mai segnano poco le punte ora?
"Manca la qualità. Non ci sono settori giovanili e non abbiamo più ali fantasiose. I centravanti segnavano perché c'era gente che crossava bene e gente che superava l'avversario e ti dava palla. Non curano più questi ruoli nelle giovanili, reprimono la fantasia e per questo non abbiamo più centravanti. Se non liberi la fantasia, ecco il risultato".
