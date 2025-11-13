La Serbia di Pavlovic ospite dell'Inghilterra a Wembley: in palio il secondo posto nel girone K

di Lorenzo De Angelis

Il destino del girone K è praticamente deciso, con l'Inghilterra favorita a vincerlo e staccare il pass diretto per i Mondiali di USA e Messico. Se i Three Lions sono praticamente certi della partecipazione, discorso inverso va invece fatto per la Serbia di Strahinja Pavlovic, che questa sera si giocherà il secondo posto nel girone K a Wembley contro la Nazionale di Thomas Tuchel. 

Vincere permetterebbe alla Nazionale serba di scavalcare l'Albania portandosi così al secondo posto, a patto che comunque la Nazionale rossonera compia un passo falso in casa dell'Andorra. Questa sera, comunque, il CT Paunovic dovrebbe fare affidamento dal primo minuto sul giocatore del Milan Strahinja Pavlovic, uno degli imprescindibili della sua Nazionale. 