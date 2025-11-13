Stasera Francia-Ucraina: Maignan titolare, Nkunku parte dalla panchina

Stasera Francia-Ucraina: Maignan titolare, Nkunku parte dalla panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20News
di Lorenzo De Angelis

Questa sera al Parco dei Principi di Parigi andrà in scena il nono turno di qualificazione al prossimo Mondiale tra la Francia di Didier Deschamps e l'Ucraina del presidente, ed ex Pallone d'Oro rossonero, Andry Shevchenko. 

Titolare tra le file dei francesi Mike Maignan, che questa sera potrebbe anche indossare la fascia di capitano nel momento in cui il CT decidesse di risparmiare Kylian Mbappé. Difficile penso pensare ad uno scenario del genere, anche perché vincendo la Francia si qualificherebbe aritmeticamente ai prossimi Mondiali. Discorso inverso va invece fatto per Christopher Nkunku, che partirà dalla panchina ma potrà tornare utile nel corso del match. 