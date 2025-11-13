Stasera Francia-Ucraina: Maignan titolare, Nkunku parte dalla panchina
MilanNews.it
Questa sera al Parco dei Principi di Parigi andrà in scena il nono turno di qualificazione al prossimo Mondiale tra la Francia di Didier Deschamps e l'Ucraina del presidente, ed ex Pallone d'Oro rossonero, Andry Shevchenko.
Titolare tra le file dei francesi Mike Maignan, che questa sera potrebbe anche indossare la fascia di capitano nel momento in cui il CT decidesse di risparmiare Kylian Mbappé. Difficile penso pensare ad uno scenario del genere, anche perché vincendo la Francia si qualificherebbe aritmeticamente ai prossimi Mondiali. Discorso inverso va invece fatto per Christopher Nkunku, che partirà dalla panchina ma potrà tornare utile nel corso del match.
Pubblicità
News
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
Le più lette
1 Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
4 Capello sulla difesa del Milan: "Pavlovic e Tomori punti fermi. Gabbia? Fa la sua parte ma come centrale ci vorrebbe qualcosa di più"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ganz: "Allegri ha sistemato tante cose. Cosa manca? Una prima punta forte forte"
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com