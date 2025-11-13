Roberto Mancini ha firmato per l'Al Sadd: contratto da due anni e mezzo

Roberto Mancini ha firmato per l'Al Sadd: contratto da due anni e mezzo
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Roberto Mancini è il nuovo allenatore della squadra qatariota dell'Al Sadd. Il club ha dato l'annuncio via social, "Roberto Mancini ha firmato il contratto da allenatore dell'Al-Sadd's della durata di due anni e mezzo", con alcune foto del tecnico marchigiano insieme ai dirigenti della squadra all'atto della firma. (ANSA).