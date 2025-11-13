Roberto Mancini ha firmato per l'Al Sadd: contratto da due anni e mezzo
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Roberto Mancini è il nuovo allenatore della squadra qatariota dell'Al Sadd. Il club ha dato l'annuncio via social, "Roberto Mancini ha firmato il contratto da allenatore dell'Al-Sadd's della durata di due anni e mezzo", con alcune foto del tecnico marchigiano insieme ai dirigenti della squadra all'atto della firma. (ANSA).
Pubblicità
News
Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perthdi Franco Ordine
Le più lette
1 Il var di Parma è un pessimo segnale. Milan capolista: pochi falli, molti gialli. Cancellate la cattiva idea Perth
4 Capello sulla difesa del Milan: "Pavlovic e Tomori punti fermi. Gabbia? Fa la sua parte ma come centrale ci vorrebbe qualcosa di più"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ganz: "Allegri ha sistemato tante cose. Cosa manca? Una prima punta forte forte"
Carlo PellegattiSiamo fermi a Carlos Bacca. Statistica incredibile. A gennaio attaccante funzionale. Da dimenticare David e Lewandowski
Antonio VitielloA breve il vero Milan. Cosa chiede Allegri alla squadra. Rinforzi a gennaio necessari
Pietro MazzaraIncazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com