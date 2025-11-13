Biasin fa notare: “Prima pausa nazionali senza angosce per le milanesi. Allegri ha avuto belle risposte”

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Milan e Inter in questa sosta, sottolineando come per questa volta le due squadre milanesi non abbiamo grossi problemi o preoccupazioni e che, per motivi diversi, entrambe possono passare una sosta serena in attesa poi del big match che le vedrà affrontarsi domenica 23 novembre, a San Siro. Vedimao nel dettaglio le parole di Fabrizio Biasin:

"Io credo che per una volta questa sia la pausa in cui le preoccupazioni, i problemi, le ansie, le angosce, siano lontani da Milano. Spesso e volentieri tiriamo in ballo una milanese o entrambe, in questo momento io penso che a inizio novembre se dovessimo fare un mini bilancio, che conta quello che conta, il mini bilancio di Inter e Milan è positivo, per motivi diversi e con situazioni diverse. Ci sono altri spogliatoio ben più agitati. Le cose stanno funzionando, c'è serenità, nonostante ovviamente si poteva fare meglio. Non penso che Allegri sia preoccupato o sotto pressione, penso abbia avuto delle belle risposte. C'è tanto tempo davanti ma il bilancio è positivo".