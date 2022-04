Mondellini (C&F): "Investcorp? O si segue il modello City o quello della sostenibilità"

MilanNews.it

Il direttore di Calcio&Finanza Luciano Mondellini, ospite sul canale di Carlo Pellegatti, ha parlato così riguardo la trattativa tra i fondi Elliott e Investcorp: "Quando si entra in proprietà asiatiche, tutto è più complicato. Elliott è americano e ha una società privata che risponde a se stessa. Le società asiatiche, tendenzialmente, hanno sempre dei legami con lo Stato, sono meno trasparenti. Entrare nella testa di queste proprietà, dunque, è difficile. Può essere che ci sia una politica tipo Manchester City, di grandissimo rafforzamento tecnico; oppure si potrebbe proseguire questa politica della sostenibilità per poi rivendere il club a un altro fondo. In ogni caso, Investcorp ha fatto un’offerta di 1 miliardo e dovrà rivenderla almeno a 1.5 miliardo o di più, quindi dovrà comunque rafforzare il club e la società. Fossi un tifoso del Milan sarei contento di questa operazione, qualunque sia la linea adottata".