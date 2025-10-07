Mondiale U20, Sala in campo per gli ottavi dopodomani contro gli Stati Uniti
Continua il Mondiale U20 in Cile e ora i giochi cominciano a farsi più duri: si entra nella fase a eliminazione diretta con le prime gare degli ottavi di finale che si giocheranno già a partire da questa sera. Anche l'Italia del rossonero Emanuele Sala è riuscita ad accedere al tabellone delle ultime 16, pur con il secondo posto nel girone e una sola vittoria conquistata. Gli Azzurrini saranno di scena dopodomani alle 21.30 italiane e affronteranno gli Stati Uniti, squadra che ha segnato più di tutti nei gruppi (13 gol).
IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE (orari italiani):
Oggi h. 21.30, Ucraina-Spagna
Domani h. 21.30, Colombia-Sudafrica
Domani h. 01.00, Cile-Messico
Domani h. 21.30, Argentina-Nigeria
--
Dopodomani h. 01.00, Paraguay-Norvegia
Dopodomani h. 01.00, Giappone-Francia
Dopodomani h. 21.30, Stati Uniti-Italia
Venerdì h. 01.00, Marocco-Corea del Sud
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan